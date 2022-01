Drei neue Monster jagen euch ab sofort durch Chernobylite

HQ

All In! Games und The Farm 51 aktualisierten Chernobylite vor ein paar Tagen mit drei neuen Monsterarten. Der "Feral Chernohost" ist ein schneller Sprinter, vor dem ihr in Zickzacklinien davonrennen solltet. Der "Overgrown Duster" greift aus der Ferne an und er hat die Fähigkeit, plötzlich zu verschwinden und an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Wenn ihr in Gebäuden unterwegs seid, dann solltet ihr euch vor dem "Ancient Shadow" in Acht nehmen, sonst überrascht euch dieser lästige Zeitgenosse.

Konsolenspieler von Chernobylite sollten ab sofort nicht mehr so häufig vom Black Stalker überfallen werden. Wenn ihr diesen Feind besiegt, habt ihr in Zukunft einen ganzen Tag Ruhe vor ihm. The Farm 51 hat darüber hinaus viele kleine Probleme behoben, die sie in den sogenannten "Mega-Patch-Notes" festhalten. Die Anpassungen reichen von fehlerhaften KI-Verfahren über Absturzursachen und dem Aufbau der Level-Architektur.

Die letzte Neuigkeit betrifft kostenpflichtige Waffen-Skins, die Xbox-Spieler ab sofort zum Preis von 4 Euro kaufen können. Playstation-Nutzer müssen bis zum 25. Januar warten, um die optischen "Autumn Terror"-Waffenlackierungen auf ihre Knarren auftragen zu können.