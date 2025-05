Drei neue Bücher, in denen die Charaktere, Zitate und Videospiele von Warhammer detailliert beschrieben werden, werden dieses Jahr erhältlich sein

HQ

Warhammer veröffentlicht drei neue Bücher im Enzyklopädie-Stil, die sich mit den Charakteren in Warhammer 40.000, der Kunst der Warhammer-Videospiele und einigen der berühmtesten Zitate der Space Marines befassen.

Alle drei Bücher wurden in einem Beitrag der Warhammer-Community vorgestellt und sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die Charakter-Enzyklopädie enthält eine Vielzahl der größten Namen der düsteren fernen Zukunft, zusammen mit ein paar Hintergrundinformationen über sie, Details zu ihrer Ausrüstung und ihren Modellen und weiteren Informationen von Autor Wade Pryce. Die Kopien werden mit einer kostenlosen Miniatur eines der 120 behandelten Charaktere geliefert, aber ihr müsst abwarten und sehen, wen ihr bekommt.

The Art of Warhammer Video Games enthält Konzeptzeichnungen, Screenshots und mehr von Warhammer-Videospielen aus über drei Jahrzehnten, von Space Hulk bis hin zu Space Marine II. Natürlich sind es nicht nur 40k, die Videospiele abdecken, sondern auch andere Warhammer-Universen.

Words of War: The Miniature Book of Space Marine Quotes ist das kleinste Buch auf der Liste, aber es enthält viele knallharte Zitate von den fortschrittlichen Supersoldaten der Galaxie. Von Primarchen bis hin zu Leutnants finden Sie in diesem Taschenbegleiter eine Vielzahl von Zitaten von Space Marines.

Alle drei Bücher erscheinen im Laufe des Jahres.