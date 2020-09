Drei Multiplayer-Modi für Crash Bandicoot 4: It's About Time entdeckt

Einen Hinweis auf lokale Mehrspielerinhalte in Crash Bandicoot 4: It's About Time gab es bereits in einer frühen Produktbeschreibung, allerdings wollte Activision Toys for Bob darüber noch nicht sprechen lassen. Da die Veröffentlichung immer näher rückt, werden die Entwickler aber schon bald über dieses Feature sprechen, denn IGN hat die entsprechenden Infos wohl bereits erhalten.

Die spanische Version des Medien-Outlets veröffentlichte und löschte wenig später einen Artikel, in dem drei Mehrspielervarianten erklärt werden. Bis zu vier Personen schlüpfen in die Rolle von Crash, Coco und Co., um sich in Rennen oder Punkteherausforderungen zu beweisen und unterschiedliche Ziele zu verfolgen:

Checkpoint Race: Zwei bis vier Spieler versuchen so schnell wie möglich von einem Punkt zum anderen zu gelangen, während Geisterdaten anderer Spieler euch anzeigen, wie gut oder schlecht ihr seid.

Crate Combo: Zerstört so schnell Kisten wie möglich innerhalb eines Zeitlimits und sammelt währenddessen Punkte.

Pass N. Play: In diesem Koop-Modus erleben wir wechselnde Kurse des Spiels und reichen den Controller an einen Partner.