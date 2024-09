Drei Monate nach seiner Rückkehr zu Overwatch 2 esports verlässt Fnatic die Szene

HQ

Als berichtet wurde, dass die Esports World Cup Organisationen finanziell unterstützen würden, um Kader für die Teilnahme an den vielen aktuellen Spielen und Turnieren zu entwickeln und zu unterzeichnen, war die große Frage natürlich, was mit diesen schnell erworbenen Teams passieren würde, wenn die EBR beendet ist. Es sieht so aus, als würden wir unser erstes Beispiel dafür bekommen.

Denn obwohl Fnatic erst vor drei Monaten im Juni unterschrieben und in den kompetitiven Overwatch 2 zurückgekehrt ist, hat Fnatic sein Team entlassen und beschlossen, die Szene wieder zu verlassen. Fnatic hat eine Erklärung zu dieser Entscheidung abgegeben:

"Es war eine Ehre, 2024 zu Overwatch zurückzukehren, aber da unsere OWCS-Saison zu Ende geht, werden wir das Ende von der Seitenlinie aus verfolgen.

"Wir werden unsere Optionen vor der Saison 2025 weiter prüfen, aber in der Zwischenzeit möchten wir diesen Moment nutzen, um unseren Fans und unseren Spielern und Mitarbeitern zu danken, die freigestellt wurden, um ihre Optionen für den Rest des Jahres zu prüfen."

Glaubst du, dass dies nur der Anfang ist, dass große Klubs auf der ganzen Welt ihre kürzlich verpflichteten Kader kürzen?