Drei Mitglieder des Teams von M80 Rainbow Six: Siege haben das Team verlassen

M80 hatte einen eher enttäuschenden Six Invitational, da die Organisation kaum eine Delle im gesamten Geschehen hinterließ, nachdem sie recht früh ausgeschieden war. Dies und auch nach einem recht flachen Jahr 2024, in dem es an Trophäen oder großen Siegen mangelte, hat das Team beschlossen, über seine Siege Bemühungen nachzudenken und letztendlich einige Änderungen vorzunehmen.

In der Trainerabteilung gab es die meisten Veränderungen: Cheftrainer Matheus "Budega" Figueiredo und Assistenztrainer Igor "Vivas" Vivas wurden von ihren Aufgaben entbunden. Es ist unklar, wer zu M80 wechseln wird, um sie zu ersetzen, aber uns wurde gesagt, dass die Talentsuche auch bei den Spielern etwas weiter ausgeweitet werden muss, da Jaidan "Packer" Franz ebenfalls gegangen ist, so dass dem Hauptkader ein Stern fehlt.

Da die Saison 2024/25 gerade zu Ende gegangen ist, hat M80 etwas Zeit, um diese Entscheidungen zu treffen, da die Saison 2025/26 wahrscheinlich erst in ein paar Monaten beginnen wird.