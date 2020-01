Drei Millionen Zugänge von Enter the Gungeon abgeschossen

Enter the Gungeon vermischt Dungeon-Crawler-Elemente mit dem Bullet-Hell-Genre und mit dieser Kombination hatte der Titel erstaunlich viel Erfolg. Der Twitter-Account des Spiels hat uns diese Woche stolz verraten, dass das Game, das seit 2015 am Start ist, mittlerweile über drei Millionen Mal verkauft wurde. Aus diesem Grund weitet Entwickler Dodge Roll die Marke 2020 weiter aus. Für Spielhallen ist eine Umsetzung namens House of the Gundead geplant und im ersten Quartal wird mit Exit the Gungeon der PC- und Konsolenport des gleichnamigen Handyspiels anstehen. Der kleine Titel ist bereits seit letztem September auf Apple-Geräten (Apple Arcade) zu finden, im Frühjahr gelangt er auf weitere Plattformen.

