Drei Millionen Spieler probieren Rainbow Six: Extraction innerhalb einer Woche aus

In genau genau einer Woche konnte das Actionspiel Rainbow Six: Extraction auf Amazon Luna, Google Stadia, PC, sowie auf Playstation- und Xbox-Konsolen 3 Millionen Spieler anziehen, schreibt Ubisoft auf einem ihrer Social-Media-Kanäle. Rückschlüsse zu tatsächlichen Verkaufszahlen lässt diese Zahl nicht zu, da Microsoft-Abonnenten im Rahmen einiger Online-Mitgliedschaften für unbestimmte Zeit auf den Titel zugreifen können, ohne diesen zuvor kaufen zu müssen.

Heute Abend werden Besitzer des Spiels in der Lage sein, bis zu zwei Freunden temporären Zugang zu Rainbow Six: Extraction zu gewähren. Das dürfte die Nutzerbasis weiter in die Höhe treiben. Uns hat das Actionspiel im Test leider nicht so gut gefallen, aber es freut uns, dass die Spieler dem Game dennoch eine Chance geben.