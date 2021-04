Drei Millionen Spieler frieren in Frostpunk

You're watching Werben

Morgen feiert der Strategie- und Management-Titel Frostpunk seinen dritten Geburtstag auf dem PC, doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude für die Entwickler von 11 bit Studios. Schon Anfang der Woche informierte das Team darüber, dass ihr Game mittlerweile über drei Millionen Mal verkauft wurde. Aus diesem Anlass möchte das Unternehmen den Soundtrack der beiden Frostpunk-Erweiterungen "The Last Autumn" und "On the Edge" noch in diesem Jahr auf Vinyl veröffentlichen. Besitzer des Season-Passes (34 Euro) erhalten die digitale Alternative bereits im Rahmen ihres Kaufes. Darüber hinaus wird der OST bald auch auf gängigen Streaming-Plattformen angeboten.