Drei Menschen sterben bei den Weltmeisterschaftsfeierlichkeiten in Mexiko-Stadt

HQ

Mexiko feierte seine Qualifikation für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft, erstmals seit 40 Jahren, nachdem es am Dienstagabend Ecuador mit 2:0 besiegt hatte, und die wilden Feierlichkeiten in Mexiko-Stadt, bei denen Tausende von Menschen auf den Straßen standen, wurden tragisch, als drei Menschen erstickten, berichtet Reuters.

Das Gesundheitssekretariat der Hauptstadt teilte in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in mexikanischer Zeit mit, dass drei Personen – ein 44-jähriger Mann, eine 48-jährige Frau und eine 19-jährige Frau – am Paseo de la Reforma, nahe dem Wahrzeichen Angel of Independence, einem der am stärksten belebten Orte, an dem nach dem Spiel ein Feuerwerk stattfand, ums Leben kamen.

Die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, drückte den Familien der Opfer auf X ihr Beileid aus und forderte alle auf, "immer mit Verantwortung, Fürsorge und Empathie zu feiern". Viele andere Menschen mussten behandelt werden. Sie waren nicht die ersten Opfer während der Weltmeisterschaftsfeierlichkeiten in Mexiko: Ein Fahrer , der letzte Woche Dutzende von Menschen überfuhr und dabei 17 Verletzte verursachte, wurde von den Menschen auf der Straße schwer verprügelt und starb Tage später im Krankenhaus.