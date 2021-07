Drei LucasArts-Klassiker demnächst bei Prime Gaming

Ihr seid Mitglieder bei Prime Gaming? Dann dürft Ihr Euch in der näheren Zukunft auf drei große Point-and-Click-Klassiker aus dem Hause LucasArts freuen. Ab dem 1. Juli erhaltet Ihr Zugriff auf die Special Edition von The Secret of Monkey Island, Indiana Jones and the Fate of Atlantis folgt am 1. August und zum Abschluss wartet am 1. September Sam & Max: Hit The Road auf Euch. Wie auch bei anderen Spielen bei Prime Gaming gilt: Sobald Ihr ein Spiel Eurer Bibliothek zugefügt habt, dürft Ihr es behalten.

Unabhängig von den LucasArts-Spielen wurde kürzlich das Juli-Programm des Angebots angekündigt. Dieses Mal enthalten:

Außerdem erwarten Euch In-Game-Objekte für Sea of Thieves, Valorant und League of Legends.