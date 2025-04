Drei klassische Sega Mega Drive-Spiele kommen für Switch Online

HQ

Nintendo hat gerade drei neue Sega Mega Drive-Klassiker zu seiner Switch Online-Bibliothek hinzugefügt, die jetzt um Streets of Rage, Super Thunder Blade und ESWAT: City Under Siege erweitert wird. Der kultige Schläger muss kaum vorgestellt werden – wähle einen der drei Protagonisten und nimm es mit dem Abschaum der Stadt in reiner Beat-'em-up-Manier auf.

Super Thunder Blade bietet klassische Arcade-Action sowohl in 2D- als auch in 3D-Perspektive – ein wenig erinnert es an Star Fox, wenn auch schneller. In ESWAT: City Under Siege säuberst du die Straßen mit High-Tech-Polizeiausrüstung und versprühst starke "Cybercop"-Vibes.

Es ist schon eine Weile her, dass die Mega Drive-Bibliothek das letzte Mal ein Update erhalten hat, daher sind diese drei Ergänzungen mehr als willkommen. Allerdings musst du die Stufe "Erweiterungspack" abonniert haben, um sie spielen zu können – damit erhältst du auch Zugang zu kostenlosen DLCs und emulierten Nintendo 64- und Game Boy Advance-Titeln.

