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Am Dienstag, dem 30. Juni, räumte die spanische Polizei eine Marihuana-Plantage in Ciudad Real ab. Die Beamten fanden mehr als tausend Cannabispflanzen, die auf einem ländlichen Grundstück versteckt waren, und zwei Männer wurden wegen dieses und mehrerer anderer Straftaten festgenommen.

Der Überfall deckte auch schwere Tiervernachlässigung auf, wobei 14 Hunde, drei Kälber, zwei Rehe und drei Wallabies (eine Beuteltierart ähnlich Kängurus und ebenfalls autochthone Form wie The Antipodes in Australien und Neuguinea) gerettet wurden. Alle lebten unter äußerst schlechten hygienischen Bedingungen, und die Behörden fanden auch tote Tiere, darunter ein Kalb, drei Reh, zwei Hunde und Hunderte von Hühnern, einige stark verwest, wobei die Ermittler annahmen, dass die Hühner zur Fütterung der Hunde verwendet wurden.

Die Polizei sagt, das Feld sei eine vollständige Cannabisproduktion gewesen. Die Beamten fanden bis zu sechs Innen- und Außenanbauflächen, einen inaktiven 200 Quadratmeter großen unterirdischen Anbaubereich, illegale Stromanschlüsse, Trocknungs- und Schnittgeräte, Bargeld und Waffen (ein modifiziertes Luftgewehr, das für.36-Kaliber-Munition sowie eine Platzpatrone angepasst wurde), wobei die beiden Verdächtigen mit fünf mutmaßlichen Straftaten wie Drogenhandel, Strombetrug (im Wert von 10.000 € im vergangenen Jahr) und Tierquälerei konfrontiert waren.

Ein schwarzer Wallaby, der zu Mittag isst. // Shutterstock

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