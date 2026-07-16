Drei Jahre später: Here 's der Tears of Adria Launch-Trailer

Manchmal läuft alles nicht wie geplant, und 2023 wurde Tears of Adria veröffentlicht, ein strategieorientiertes Helden-RPG mit einem etwas anderen Ansatz. Das Kampfsystem dreht sich um Autobattles, bei denen deine Hauptaufgabe darin besteht, zur Gesamtstrategie beizutragen.

Die Bewertungen auf Steam sind "Sehr positiv", aber es gibt nur 55 Rezensionen. Der Entwickler, Ark Island Studio, hat beim Start ein kleines – aber nicht völlig unbedeutendes – Detail übersehen... Marketing. Die Leute wussten nicht, dass es das Spiel gibt, weshalb wir nun drei Jahre nach der Veröffentlichung etwas so Ungewöhnliches wie einen Launch-Trailer bekommen haben. Das Studio schreibt selbstkritisch, dass es sich um einen "Trailer Tears of Adria handelt, den ich wahrscheinlich 2023 hätte haben sollen."

Schaut euch den Trailer unten an, und falls ihr an diesem einzigartigen Strategieabenteuer interessiert seid, ist es jetzt auf Steam verfügbar. Und ja, es ist seit drei Jahren draußen.