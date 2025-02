Die Hamas lässt 3 israelische Geiseln im Austausch gegen 369 palästinensische Gefangene frei

HQ

In der jüngsten Entwicklung im Rahmen des laufenden Waffenstillstandsabkommens hat die Hamas am Samstag drei israelische Geiseln freigelassen und damit einen wichtigen Schritt in dem laufenden Austausch getan. Im Gegenzug begann Israel mit der Freilassung von 369 palästinensischen Gefangenen.

Die Menschenmenge in Tel Aviv brach in Freude aus, als bestätigt wurde, dass sich die Geiseln in einem besseren Zustand befinden als die in einer früheren Runde Freigelassenen, obwohl ihre Tortur Berichten zufolge eindeutig ihren Tribut gefordert hatte. In der Zwischenzeit beaufsichtigten Hamas-Kämpfer, von denen einige Waffen trugen, die israelischen Soldaten während des Angriffs vom 7. Oktober abgenommen worden waren, den Transfer, was den unsicheren Waffenstillstand zwischen den beiden Seiten weiter unterstreicht.

Während die internationalen Bemühungen zur Stabilisierung der Lage fortgesetzt werden, bleibt das Schicksal der verbleibenden Geiseln und der am Boden zerstörten Bevölkerung des Gazastreifens ungewiss. Vorerst bleibt abzuwarten, ob dieser Austausch den Waffenstillstand zusammenhalten oder eine Rückkehr zu den Kampfhandlungen signalisieren wird.