Drei indische Matrosen werden nach einem US-Angriff im Golf von Oman vermisst

HQ

Drei indische Seeleute werden nun nach einem US-Angriff auf einen Tanker vor Oman vermisst, schreibt Reuters. Das US-Militär behauptet, es habe den unter Palau geführten Tanker "Settebello" außer Gefecht gesetzt, da dieser iranisches Öl transportierte und den amerikanischen Anweisungen nicht folgte.

Indien hat die Angriffe auf das Handelsschiff verurteilt und bestätigt, dass 21 indische Besatzungsmitglieder gerettet wurden. Neu-Delhi protestierte heftig gegen den Angriff und rief den stellvertretenden US-Missionsleiter herbei. Der Vorfall ereignet sich, als Trump kurz davor ist, auf den Iran zu reagieren und die zunehmenden Risiken der US-Blockade von Iran-nahen Schiffen zu erkennen. Centcom gibt an, seit Beginn der Blockade im April acht Schiffe außer Gefecht gesetzt zu haben, wobei die UN warnt, dass Handlungen, die Seeleute gefährden, inakzeptabel sind.