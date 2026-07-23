Drei der bekanntesten Influencer Spaniens wurden wegen versteckter Werbung, Werbung für Medikamente und Inhalte, die gegen Kinderschutzgesetze verstoßen, mit einer Geldstrafe belegt.

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Die Nationale Kommission für Märkte und Wettbewerb (CNMC) Spaniens hat drei Inhaltsersteller auf Online-Plattformen und sozialen Medien wegen Verstoßes gegen das Allgemeine Gesetz zur audiovisuellen Kommunikation in Bezug auf die Identifizierung von Werbung, den Schutz von Minderjährigen und die Förderung von Medikamenten in sozialen Medien sanktioniert.

Ibai Llanos, Jordi Wild und Natcher müssen insgesamt 4.000 Euro zahlen, und die drei Verstöße gelten als schwerwiegende Verstöße gegen Artikel 158.31 des Gesetzes, der für sogenannte 'Nutzer von besonderer Relevanz' (UER) gilt, eine Kategorie, durch die das Gesetz begann, die Finanzen der prominentesten Inhaltsersteller Spaniens genau zu überwachen und zu regulieren.

Es sieht jedoch so aus, als würden diese Geldstrafen gezahlt, ohne dass das zugrundeliegende Problem gelöst ist, und sie zeigen auch eine Diskrepanz zwischen der Gesetzgebung und der Durchsetzung der Straftaten auf. Das CNMC vergab drei Aufträge an das portugiesische Datenanalyseunternehmen Primetag zur Überprüfung des Inhalts dieser UERs mit einem Ausschreibungswert von 33.200 Euro. Ganz zu schweigen davon, dass es für UERs dieses Kalibers – mit denen große Marken Verträge im Wert von Zehntausenden oder Hunderttausenden Euro abschließen – nicht schwer sein wird, eine Geldstrafe zu zahlen, die reduziert wird, wenn sie kurz nach der Benachrichtigung abgewickelt wird.

Jedenfalls ist es ein Zeichen dafür, dass die spanische Gesetzgebung ein viel größeres Interesse an der Kontrolle der von Influencern in sozialen Medien und anderen Plattformen veröffentlichten Inhalten zeigt, und es wäre nicht überraschend, wenn es in Zukunft weitere Strafen geben würde, begleitet von einer Verschärfung der Geldstrafen.