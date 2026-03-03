Drei brillante Indie-Spiele wurden heute überraschend auf der Switch 2 angekündigt und veröffentlicht

HQ

Die neueste Nintendo Indie World-Präsentation war kürzer als üblich, nur 15 Minuten, aber sie zeigte viele hochwertige und vielfältige Indie-Spiele, die bald für Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen... einschließlich einiger, die heute veröffentlicht wurden. Unter diesen gilt eine von vielen als GOTY-Kandidat im letzten Jahr: Blue Prince .

Das Puzzle-Roguelike-Spiel Dogubomb, das ursprünglich im April letzten Jahres veröffentlicht wurde, wurde auf der Switch 2 (nicht auf der originalen Switch verfügbar) "shadowdroppt" und kann es in der ersten Woche bis zum 11. März mit 34 % Rabatt kaufen, also nur 19,79 Euro. Es ist wirklich eines der innovativsten Spiele überhaupt und ein unvergessliches Erlebnis, wenn man durchhält.

Aber Blue Prince war nicht das einzige Spiel, das heute auf der Switch angekündigt und veröffentlicht wurde. Minishoot' Adventures, ursprünglich im April 2024 auf Steam veröffentlicht, wurde heute, am 3. März, auf der Switch 2, der Switch sowie für PS5 und Xbox Series X/S (und auch Xbox Game Pass) veröffentlicht. Es ist ein 2D-Twin-Stick-Shooter mit Zelda-inspirierten Dungeons.

Schließlich ist der andere Schattentropf der Indie-Welt Rotwood, ein 2D-Beat'em-up-Spiel von Klei Entertainment (Don't Starve, Mark of the Ninja Remastered, Oxygen Not Included), das exklusiv für die Switch 2 (nicht die originale Switch) auf Konsolen und Steam erscheint, nachdem es im April 2024 im Steam Early Access erschienen ist.

Spielst du heute eines dieser Spiele auf der Switch 2?