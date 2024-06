Drei aufregende Gerüchte über den Xbox Games Showcase

HQ

Es sind nur noch fünf Tage, bis Microsoft am Sonntag sein Xbox Games Showcase hat, in dem sie mehr über die Zukunft der Xbox zeigen werden. Wie erwartet laufen die Spekulationen heiß und es gibt Gerüchte darüber, was von allen möglichen Insidern verschiedener Konfessionen gezeigt wird.

Einer der besseren ist jedoch der spanische eXtas1s, der es zuvor geschafft hat, mehrere Microsoft-bezogene Dinge vor allen anderen zu enthüllen, und jetzt ist er mit nicht weniger als drei verschiedenen Scoops unterwegs.

Der erste ist, dass der Xbox Games Showcase einen sogenannten Shadow Drop enthalten wird, ein Spiel, das veröffentlicht wird, ohne jemals ein offizielles Veröffentlichungsdatum erhalten zu haben. Und es wird anscheinend ein First-Party-Titel sein. Wir könnten uns vorstellen, dass es ein Titel wie Towerborne, die lang diskutierte Gears of War-Sammlung oder vielleicht die erste Starfield-Erweiterung ist... aber natürlich könnte es auch etwas völlig Neues sein (wie z.B. als Hi-Fi Rush im Januar letzten Jahres einen Schattentropfen bekam).

Das zweite Gerücht besagt, dass der Xbox-Start von Octopath Traveler II näher ist, als viele vielleicht denken. Laut eXtas1s wird es bereits in diesem Monat für den Game Pass veröffentlicht. Das Spiel wurde letztes Jahr für PC, PlayStation und Switch veröffentlicht und erhielt großartige Kritiken, aber der Hype verschwand scheinbar schnell. Hoffentlich kann Game Pass mehr Menschen dazu bringen, dieses wunderbare japanische Rollenspiel zu entdecken.

Schließlich haben wir das dritte Gerücht, dass Microsoft enthüllen wird, dass es eine tragbare Xbox gibt. Allerdings wird es nur ein Teaser sein, was wahrscheinlich bedeutet, dass es noch lange dauern wird, bis es tatsächlich veröffentlicht wird, aber es wäre trotzdem sehr spannend, dies bestätigt zu bekommen.

Es ist erwähnenswert, dass all dies unbestätigte Gerüchte sind und mit Vorsicht genossen werden sollten - aber was Insider angeht, ist eXtas1s eine der besseren Quellen...