Drei Analysten glauben, dass EA in Zukunft seinen Einsatz bei Live-Service und Sportspielen verdoppeln wird

Anfang dieser Woche kündigte eine Gruppe unter der Leitung eines saudi-arabischen Investmentfonds (PIF, Silver Lake und Affinity Partners) ihre Pläne an, EA für 55 Mrd. $ zu kaufen, was viele Analysten für höher als erwartet hielten. Natürlich planen sie, nicht nur ihr Geld zurückzubekommen, sondern auch einen schönen Gewinn zu erzielen.

In einem Interview mit GamesRadar äußern sich drei prominente Analysten zu dem Mega-Deal. Einer von ihnen ist der bekannte japanische Kantan Games Analyst Serkan Toto, der glaubt, dass EA nun weniger bereit sein wird, Risiken einzugehen und sich auf Dinge konzentrieren wird, die hohe Renditen generieren. Im Klartext bedeutet das sicherere Wetten und "einen noch stärkeren Fokus auf Evergreen-IPs, Blockbuster (weniger, aber potenziell größere Spiele) und Live-Services – auf Kosten riskanterer Projekte, neuer Ideen und Innovationen".

Die zweite interviewte Person war David Cole, Leiter des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens DFC Intelligence, der eine ähnliche Haltung einnahm:

"EA wird sich auf Live-Dienste und Sportspiele konzentrieren, die eine ziemlich vorhersehbare Einnahmequelle und Gewinnspanne haben. Langfristig könnten sie versuchen, strategischere Schritte zu unternehmen, die sich nicht sofort auszahlen, sondern sie für zukünftiges Wachstum positionieren. Kurzfristig könnten sie versuchen, unwichtige Vermögenswerte und kleineres geistiges Eigentum zu verkaufen."

Und schließlich haben wir noch Joost Van Dreunen, Professor an der Stern School of Business an der New York University. Und... Er äußert sich ähnlich und glaubt an einen Fokus auf große Lizenzen und weniger auf andere Bereiche in der Zukunft:

"EA wird wahrscheinlich leistungsschwache Studios konsolidieren und seine Sport-Franchises (die 70 % der Einnahmen erwirtschaften) verdoppeln, während es möglicherweise Teams ausgliedert oder schließt, die an margenschwächeren Titeln arbeiten. Ich erwarte nicht, dass sich die neuen Eigentümer viel um das auf Eis gelegte geistige Eigentum kümmern, außer sie zu verkaufen, um einen Teil der Schulden zu begleichen."

Nach Ansicht dieser Herren scheint es unwahrscheinlich, dass EA in Zukunft in unsichere und kleinere Projekte investieren möchte. Dies lässt vermuten, dass der ehemalige Bioware-Mitarbeiter, der nicht glaubte, dass der neue EA daran interessiert sein würde, Bioware zu behalten, tatsächlich an etwas dran sein könnte. Und was zum Beispiel mit den Koop-Titeln von Hazelight oder experimentelleren Spielen wie Immortals of Aveum und Tales of Kenzera: Zau passieren wird, bleibt abzuwarten.

Was halten Sie davon? Wird EA jetzt mehr zu einer Sportfabrik mit einem verstärkten Fokus auf Live-Service?