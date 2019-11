Dreharbeiten zur Halo-Serie von Showtime beginnen in Kürze

Nach größeren Startproblemen und Verzögerungen haben wir 2019 einige positive Meldungen zur geplanten Halo-TV-Serie des Filmproduktionsstudios Showtime erhalten. Die Sprecher vom Master Chief, Cortana und vielen anderen wichtigen Rollen wurden bekanntgegeben, wir wissen, dass Game of Thrones das Drehbuch inspirieren konnte und nun sieht es sogar so aus, als habe die Produktion offiziell begonnen. Showtime bestätigt, dass die Schauspieler gemeinsam das Drehbuch gelesen haben und nun endlich bereit sind, mit den Dreharbeiten zu beginnen. Es dauert also nicht lange, bis Pablo Schreiber und der Rest Bande vor die Kamera treten und uns etwas zeigen, das der Qualität der Spiele hoffentlich gerecht wird.