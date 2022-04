Dreharbeiten zu Batgirl abgeschlossen

HQ

Vor einiger Zeit musste Warner Bros. die Veröffentlichungstermine mehrere DC-Filme anpassen, darunter Aquaman 2: The Lost Kingdom und The Flash (beide werden nach aktuellem Plan erst 2023 erscheinen). Batgirl ist von diesen Verschiebungen erfreulicherweise verschont geblieben, deshalb gehen wir davon aus, dass der Film soll Ende des Jahres ausgestrahlt wird. Leslie Grace, die Schauspielerin spielt die maskierte Heldin, bestätigte auf Instagram, dass die Dreharbeiten am vergangenen Wochenende beendet wurden.

Die Frau unter der Maske ist Barbara Gordon, die Tochter von Commissioner Gordon (​​gespielt von J.K. Simmons). Im Gespräch mit dem Magazin Elle deutete Grace eine düstere Geschichte an: "Ich kann nicht viel darüber sagen, was sie tun wird, aber Batgirl ist ihre eigene Heldin. [Ihre Ursprungsgeschichte] ist super dunkel, wie viele andere Superhelden auch. Ich mag, dass sie Batgirl wird, weil sie etwas in der Welt verändern will. Sie hat das Gefühl, dass die Leute sie als Barbara Gordon unterschätzen, und das kann ich nachvollziehen."

Batgirls Erzfeind ist Firefly, der von Brendan Fraser gespielt wird. Das Drehbuch wurde verfasst von Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash), die Regie übernehmen Adil El Arbi und Bilall Fallah. Viele Fans freuen sich auch darüber, dass Michael Keaton in die Rolle von Batman zurückkehren wird.