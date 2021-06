Dreharbeiten vom Borderlands-Film beendet

Eli Roths kommender Borderlands-Film hat in den letzten Wochen und Monaten viel Staub aufgewirbelt, obwohl verhältnismäßig wenige Infos ans Tageslicht gekommen sind. Randy Pitchford, der Präsident und CEO von Gearbox Software, verrät nun aber immerhin, dass die Dreharbeiten für den Borderlands-Film abgeschlossen seien. Das bedeutet, dass in Zukunft an den Spezialeffekten und der Nachbearbeitung gefeilt wird, bevor wir selbst sehen werden, ob das Endergebnis den Erwartungen der Fans genügt.