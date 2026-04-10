Dreh die Lautstärke auf: Dead as Disco s neuester Trailer ist pures Neon-Chaos

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Wenn du heute nur einen Spieltrailer sehen willst, ist Dead as Disco natürlich der richtige Trailer. Dieser skurrile Titel wird von Brain Jar Games entwickelt, die ihre Entstehung als "Martial Arts trifft Musikvideo" in einem hochoktanigen Beat 'em Up beschreiben, mit Designinspiration aus dem, was ein Liebeskind von Jet Set Radio und Hi-Fi Rush sein könnte, komplett mit zusätzlichem Neonlicht.

Die Entwickler haben nun angekündigt, dass das Spiel am 5. Mai über Steam Early Access erscheinen wird, und haben den bereits erwähnten Trailer zu diesem Anlass veröffentlicht. Wir finden, man sollte sofort die Lautstärke erhöhen und das Video anschauen – und wir drücken die Daumen und Zehen, dass es irgendwann auch auf mehr Plattformen erscheinen wird.