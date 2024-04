Dredge wird verfilmt

HQ

Magnus ist bei weitem nicht der Einzige, der das Konzept von Dredge wirklich cool findet, daher ist die heutige Ankündigung sehr aufregend.

Die Entwickler von Black Salt Games verraten in einer Pressemitteilung, dass sie sich mit der Produktionsfirma Story Kitchen zusammengetan haben, um einen Live-Action-Film aus Dredge zu machen. Uns wird gesagt, dass wir es uns wie "The Sixth Sense on the Water" vorstellen sollen. Eine geerdete, atmosphärische, kosmische Horrormischung aus HP Lovecraft und Ernest Hemingway." Definitiv kein schlechter Pitch. Das ist leider die einzige nennenswerte Information, die wir heute erhalten, da kein Veröffentlichungsfenster oder ähnliches bekannt gegeben wurde, so dass nur die Zeit zeigen wird, ob es das Licht der Welt erblickt oder von Tentakeln wortlos in die Tiefe gezogen wird.