Dredge verschiebt Iron Rig DLC auf 2024

Dredge wird den Iron Rig DLC nicht bis Ende dieses Jahres erhalten, wie die Entwickler bestätigt haben. Stattdessen wird es auf das nächste Jahr verschoben.

Das wird für viele Fans von Dredge traurig sein, aber es gibt auch gute Nachrichten. Wie die Entwickler auf Steam dargelegt haben, entschuldigen sie sich unglaublich für die Verzögerung. Sie schrieben folgendes:

"Vor ein paar Monaten haben wir uns sehr gefreut, euch unsere Veröffentlichungspläne für den ersten DLC für Dredge, 'The Iron Rig', mitteilen zu können. Ursprünglich hatten wir geplant, ein paar Monate damit zu verbringen, an dieser aufregenden Ergänzung zu arbeiten und sie im 4. Quartal dieses Jahres zu veröffentlichen. Im Laufe der Zeit wurden wir jedoch mit der Realität konfrontiert, dass wir angesichts der Jahreszeit mehr Vorlaufzeit benötigen würden, um unser Marketing zu koordinieren und den Start so aufregend wie möglich zu gestalten.""Wir waren wirklich entmutigt, weil wir wussten, dass wir uns gegenüber all unseren engagierten Spielern verpflichtet hatten, aber wir glaubten fest daran, dass es nur einen Weg nach vorne gab, und das war, 'The Iron Rig' auf das nächste Jahr zu verschieben während wir unseren Spielern im Jahr 2023 immer noch einen aufregenden DLC liefern."

Es sind also neue Inhalte auf dem Weg, auch wenn sie nicht so umfangreich sein werden wie die Erweiterung Iron Rig. Es ist enttäuschend, dass wir das Iron Rig erst im nächsten Jahr bekommen werden, aber hoffentlich kann Black Salt Games etwas kochen, damit die Wartezeit bis 2024 nicht so lang erscheint.