Wenn Sie der Meinung sind, dass große Spiele heutzutage etwas zu oft die Hausaufgaben des anderen kopieren und dass es nur um das Live-Service-Palaver und Multiplayer-Systeme geht, dann bietet der März zum Glück ein kleines Juwel, das aus den schwarzen Tiefen gefischt wurde. Ich spreche natürlich von Dredge, dem ersten Spiel des kleinen Indie-Studios Black Salt Games, einem Studio, das aus nur vier Leuten aus Neuseeland besteht.

Aber diese vier Menschen haben ihre Ziele himmelhoch gesteckt und auch über den Tellerrand hinaus gedacht. In Dredge bist du der Kapitän deines eigenen Fischerbootes und musst zwischen dem kleinen The Marrows-Archipel Geschäfte machen, während du gleichzeitig, wie der Rest der verschiedenen Bewohner der Insel, von den rätselhaften Ereignissen in den Gewässern etwas verwirrt bist. Ein dichter Nebel legt sich jede Nacht über die Inseln und erzeugt Halluzinationen und führt zu gefährlichem Wahnsinn, Fischmutationen und mysteriösen Figuren, die antike Monumente anbeten.

Die Idee ist, dass Sie Ihr kleines Fischerboot steuern, Geld verdienen und ausgeben und Nebenmissionen für die verschiedenen Bewohner des Archipels ausführen, während eine Cthulhu-ähnliche Bedrohung in den schwarzen Tiefen des Ozeans lauert. Es ist eine Art Survival-Horror auf hoher See. Vier Leute in Neuseeland haben sich das ausgedacht und setzen es ziemlich erfolgreich um.

Es ist jedoch vor allem der Aufbau des Spiels und die kuriose Mischung aus erzählerischen Elementen, die Unterhaltung, Spannung und Engagement erzeugen, denn Dredge fehlt eine organisierte Erzählung. Sicher, eine der Missionen ist am Ende das Herzstück und führt zu einem tatsächlichen Abschluss, aber stetige Beats, die ein Gefühl des Fortschritts vermitteln, sind hier etwas auffällig durch ihre Abwesenheit. Das heißt, Black Salt versucht, sich ein wenig zu beschleunigen, so dass du neue Inseln besuchst, während du gehst. Du entdeckst auch neue Details über die Bedrohungen, die The Marrows plagen, während du dein Boot aufrüstest. In den meisten Fällen funktioniert es gut, aber der Gesamtfluss muss ein wenig verfeinert werden.

Die Charaktere, die du triffst, sind schrullig, verrückt, rätselhaft und aufregend auf genau die richtige Art und Weise. Und obwohl Dredge nicht charaktergetrieben ist, strahlt es die richtigen Lovecraft-Vibes aus, die den Fans dieses Universums zweifellos gefallen werden. Bei den Nebenmissionen geht es in der Regel darum, etwas zu finden oder spezielle Fischarten an ein Ziel zu liefern. Unter normalen Umständen würde man dies als repetitiv bezeichnen, aber hier sind diese Teilziele so organisch Teil des Gesamtflusses, dass Sie davon nicht gestört werden. Du bist ein Fischer, "und ein Fischer muss Fisch haben".

Da es hier einen Tag-Nacht-Zyklus gibt, ist Zeitmanagement der Schlüssel. Sie legen morgens an, führen die notwendigen Reparaturen, Upgrades und andere allgemeine Wartungsarbeiten durch, bevor Sie ins Wasser gehen. Sie werden das kleine Boot aus der Perspektive einer dritten Person sehen, und wenn Sie die richtigen Ruten und Werkzeuge installiert haben, die nur begrenzten Platz im Inventar beanspruchen, werden Sie Fische fangen, um sie zu verkaufen. Gleichzeitig graben Sie Wrackteile aus, mit denen Sie das Schiff und andere Wertgegenstände verbessern können. Aber wenn Sie Ihre Reise nicht richtig geplant haben, können Sie sich weit weg vom Hafen befinden, wenn die Dunkelheit hereinbricht und plötzlich Gefahren im Nebel drohen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber zu vermeiden, nachts zu oft unterwegs zu sein, ist Teil der ganzen Schleife, und es ist sehr befriedigend.

Es ist alles in eine spärliche Klanglandschaft verpackt, die zur Stimmung passt, und ein halb karikiertes und cartoonartiges visuelles Design, das die kantige Identität des Spiels wirklich verkauft. Es sieht alles brillant aus, und Black Salt hat ein Spiel, das von vier Leuten erstellt wurde, wie etwas aussehen lassen, das von 40 entworfen wurde.

Hier und da gibt es kleine Frustrationen. Dredge ist vielleicht 8-9 Stunden lang, und obwohl es durchweg unterhaltsam ist, gibt es Aspekte, die eine Überarbeitung hätten vertragen können. Es fehlt auch an mehr Individualisierung Ihres Bootes. Ja, du entscheidest, welche Werkzeuge du mitnimmst, aber du fühlst dich nicht so an dein Schiff gebunden, wie du es dir vielleicht erhofft hast. Darüber hinaus werden die Monster, der Nebel, die Halluzinationen und die Unheimlichkeit im Allgemeinen zu einfachen, unvermeidlichen Gameplay-Elementen, die sowohl Sie als Spieler als auch die Charaktere um Sie herum als trivial betrachten. Vielleicht wäre eine etwas längere Spielzeit und eine allmählichere Enthüllung der Bedrohungen, denen Sie ausgesetzt sind, auf lange Sicht besser gewesen.

Aber Dredge ist ein durchschlagender Erfolg und ein Spiel, das unglaublich einfach für alle zu empfehlen ist, die eine Vorliebe für skurrile kleine Erlebnisse haben, die mehr können, als man auf den ersten Blick denkt.