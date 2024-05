DreamWorks und Story Kitchen arbeiten an weiteren Videospielfilmen

HQ

DreamWorks Animation ist eine strategische Partnerschaft mit Story Kitchen eingegangen, einem 2022 gegründeten Unternehmen, das derzeit Videospiel-IP für Amazon bereitstellen möchte, um es in Fernsehserien umzuwandeln.

Im Wesentlichen wird Story Kitchen einen ähnlichen Service für DreamWorks anbieten, mit dem Unterschied, dass der Schwerpunkt auf Filmen liegt. "Wir freuen uns unglaublich über die Zusammenarbeit mit DreamWorks Animation als unserem ersten offiziellen Filmpartner seit dem Start von SK im Jahr 2022", schrieb Story Kitchen in einer Erklärung.

Erwarten Sie also zukünftige Projekte von DreamWorks, die sich auf Videospieladaptionen konzentrieren. Es scheint, als würden Videospielfilme und -serien nach dem Erfolg von Projekten wie Five Nights at Freddy's und The Super Mario Bros. Movie bleiben.

