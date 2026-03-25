Dreamworks taucht mit Forgotten Island in die philippinische Mythologie ein

Das Team hinter Klassikern wie Der gestiefelte Kater und Shrek ist mit Forgotten Island, ihrem nächsten großen animierten Abenteuer, wieder in Topform. Dem Trailer nach zu urteilen, verspricht er gleichermaßen Emotion, Humor und Abenteuer, mit einem bittersüßen Kern.

Die Prämisse ist scheinbar einfach: Zwei beste Freunde geraten in einer magischen Welt, die sie langsam dazu bringt, ihre Erinnerungen und Persönlichkeiten zu vergessen. Ein emotionales Dilemma, das selbst den stoischsten Menschen eine Träne in die Augen treiben könnte. Das Drehbuch greift stark auf philippinische Mythologie zurück, und Gabi Wilson, die einer der Figuren des Films ihre Stimme lieht, sagte zu Variety:

"Es war schon lange ein Traum von mir, Teil eines Projekts zu sein, das die Philippinen wirklich sehr genau repräsentiert, aber dennoch universell genug ist, damit sich Menschen identifizieren können. Es ist sehr aufregend, wenn philippinische Kultur von einem großen Studio präsentiert wird."

An der Spitze stehen niemand anderes als Joel Crawford und Januel Mercado, die beide zuvor an Der gestiefelte Kater gearbeitet haben und sich nun auf das nächste große, farbenfrohe DreamWorks-Abenteuer vorbereiten. Die Premiere ist für den 25. September angesetzt, und unten können Sie sich den Trailer ansehen.

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