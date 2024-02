Dreamworks-Gründer: "KI wird innerhalb von drei Jahren 90% aller Animatoren ersetzen"

HQ

Viele Menschen glauben, dass wir uns derzeit in einem technologischen Wandel befinden, der größer ist als der Internetboom der späten 90er/frühen 00er Jahre, aber derzeit ist es fast zu früh für etwas anderes als reine Spekulation. Wie sich die Zukunft mit dem Aufstieg der KI entwickeln wird, können wir im Moment nur erahnen, und einer derjenigen, die sich solchen Spekulationen hingegeben haben, ist der Gründer von Dreamworks, Jeffrey Katzenberg, der in einem neuen Interview auf dem Bloomberg New Economy Forum in Singapur seinen Senf dazu gab.

Jeffry Katzenberg sagte: "Ich kenne keine Branche, die stärker betroffen sein wird als jeder Aspekt der Medien, der Unterhaltung und der Kreation [...] Wenn man sich ansieht, wie sich die Einführung der digitalen Technologie auf die Medien in den letzten 10 Jahren ausgewirkt hat, wird das, was in den nächsten 10 Jahren passieren wird, 10x so großartig sein, buchstäblich [...] Und ich denke, KI als kreatives Werkzeug, stellen Sie sich das wie einen neuen Pinsel oder eine neue Kamera vor, hat so viele Möglichkeiten."

Auf die Frage, wie groß die Auswirkungen in Zahlen sein werden, antwortete Katzenberg:

"In der guten alten Zeit brauchten 500 Künstler fünf Jahre, um einen Animationsfilm von Weltrang zu machen [...] Ich glaube nicht, dass es 10% davon in drei Jahren dauern wird."



Wie sich das gegen das SAG-AFTRA-Abkommen vom vergangenen Herbst verhält, das unter anderem Filmschaffende vor dem Einsatz von KI schützen sollte, ist unklar. Wir können nur hoffen, dass die Zukunft nicht ganz so düster sein wird, wie Katzenberg vorhersagt...