Dreams' Story-Modus besteht aus drei eigenständigen Geschichten

Vor kurzem konnte Media Molecule das Erscheinungsdatum ihres Spiels ihrer spielbaren Entwicklerumgebung Dreams bekanntgegeben, allerdings hatten die Briten für uns noch eine weitere kleine Überraschung vorbereitet. In einem neuen Video erfahren wir von drei zusammenhängenden Geschichten, die sich hinsichtlich Spielmechaniken und Genres voneinander unterscheiden, am Ende aber in einer einheitlichen Erzählung zusammenlaufen sollen.

Der Story-Modus soll Spieler auf die schier unendlichen Möglichkeiten vorbereiten, mit denen wir ab dem 14. Februar unsere eigenen Spiele und Kreationen erschaffen dürfen. Dreams war neun Monate lang auf der Playstation 4 im Early Access verfügbar, doch bis zum Frühjahr wollen die Entwickler bisherige Tools verbessern, weitere Hilfestellungen geben, die Erfahrung vervollständigen und die besagte Story-Kampagne einfügen. Mehr Impressionen aus dieser Phase lest ihr an dieser Stelle nach.