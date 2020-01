Dreams ist nach viereinhalb Jahren fertig

Am Valentinstag wird Media Molecule ihre spielerische Entwicklerumgebung Dreams auf der Playstation 4 veröffentlichen. Das Vorhaben war viele Jahre lang in der Entwicklung, 2015 wurde der Titel ursprünglich angekündigt und letztes Jahr startete das Spiel in einer begrenzt verfügbaren Early-Access-Phase durch. Vor wenigen Stunden haben die Briten ihr Großprojekt endlich fertiggestellt und die Launch-Version auf eine Blu-ray-Disc kopiert. Dafür mussten sich alle Mitglieder des Teams (die bereits aus dem Winterurlaub zurückgekommen sind) in einen engen Gang quetschen, was ein lustiges Bild ergeben hat. Dreams wird am 14. Februar nicht nur das Feedback der Early-Access-Spieler beinhalten, sondern auch einen Story-Modus bieten.

