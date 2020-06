Dreams erhält im Juli Playstation-VR-Unterstützung

Media Molecule hat Dreams schon früh mit Playstation VR in Verbindung gebracht, denn nicht wenige Spieler wussten gar nicht, dass das Game ohne VR-Komponente gestartet wurde. Heute haben wir erfahren, dass die Briten das kostenlose PSVR-Update am 22. Juli nachreichen wollen, wodurch dieser kreative Sandkasten endlich vollständig in der virtuellen Realität erlebbar wird. Spieler werden die VR-Steuerung in einem dedizierten Tutorial erlernen und es gibt noch weitere Überraschungen, wie neue Gadgets, zusätzliche Anpassungsoptionen und Werkzeuge zum Bauen. Im VR-Modus dürfen wir mittels PS-Move-Controller 3D-Modelle skulpturieren, was das britische Studio hervorhebt. Einige Beispiele dafür zeigt euch der Entwickler unten im Video, alle weiteren Infos gibt es im Playstation-Blog.

