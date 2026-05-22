DreamLeague Staffel 29: Natus Vincere ausgeschieden, während Parivision und Team Spirit kurz vor dem Grand Final stehen

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Wir haben gestern beim DreamLeague Season 29 Dota 2 Turnier ein letztes K.o.-Match versprochen, und das haben wir definitiv bekommen. Nach einem engen Duell wurde Natus Vincere letztlich eliminiert, nachdem er von PlayTime mit 2:1 besiegt wurde, was bedeutet, dass letzterer weitergekommen ist und heute auf BetBoom Team treffen wird.

Die gestrigen Spiele sahen auch die Halbfinals des oberen Brackets, bei denen Parivision Team Falcons mit 2:1 besiegte, während Team Spirit ebenfalls Aurora Gaming mit 2:1 besiegte. Das bedeutet, dass wir nun das vollständige Programm der kommenden Matches für heute und sogar morgen kennen.

Unteres Bracket Runde 2 (22. Mai)



Tundra Esports vs. Xtreme Gaming um 11:00 BST/12:00 MESZ



BetBoom Team gegen PlayTime um 14:30 BST/15:30 CEST



Viertelfinale des unteren Brackets (22.–23. Mai)



Aurora Gaming gegen den Gewinner von Tundra/Xtreme um 18:00 BST/19:00 MESZ



Team Falcons gegen Gewinner von BetBoom/PlayTime um 11:00 BST/12:00 MESZ am 23. Mai



Oberes Bracket-Finale (23. Mai)



Parivision vs. Teamgeist um 14:30 BST/15:30 CEST



Was die Finalspiele des Turniers betrifft, so findet das Halbfinale des unteren Brackets am 23. Mai statt, das Finale des unteren Brackets am 24. Mai und das Grand Final ist ebenfalls für den 24. Mai angesetzt.