DreamLeague Saison 29: Virtus.pro, Team Liquid und Vici Gaming wurden alle eliminiert

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Wie wir gestern bereits erwähnt haben, haben die ersten Ausscheidungen aus dem Playoff-Bracket der DreamLeague Saison 29 stattgefunden, wobei drei der vier ersten Begegnungen im unteren Bracket nun ausgeschaltet sind und die letzten heute Morgen folgen.

Zu diesem Zweck kennen wir nun drei Teams, deren Turnier bereits beendet ist, wobei Virtus.pro, Team Liquid und Vici Gaming alle nach Niederlagen gegen Tundra Esports, Xtreme Gaming und BetBoom Team ausgeschieden sind.

Bevor wir mit dem nächsten Spielplan beginnen, ist es erwähnenswert, dass ab 11:00 Uhr BST/12:00 MESZ heute Morgen Natus Vincere und PlayTime ebenfalls gegeneinander antreten, um eine Eliminierung zu vermeiden, wobei der Verlierer nach Hause geht und der Gewinner in die nächste Spielphase übergeht.

Zu diesem Zweck sind die nächsten Spielpläne wie folgt.

Halbfinale des Oberen Brackets (21. Mai)



Team Falcons gegen Parivision um 14:00 BST/15:00 CEST



Team Spirit gegen Aurora Gaming um 18:00 BST/19:00 CEST



Unteres Bracket Runde 2 (22. Mai)