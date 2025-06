DreamHack veranstaltet im November ein Counter-Strike 2 LAN-Event

HQ

Es gibt bereits so viele Counter-Strike 2 Turniere und Events, die auf der ganzen Welt stattfinden, dass es schwierig sein kann, sie alle im Auge zu behalten. Es wird nur noch ein wenig komplizierter.

Wir sagen das, weil DreamHack jetzt ein Turnier angekündigt hat, das es im November in Atlanta ausrichten wird. Es ist als Knockout bekannt und es ist ein $10.000 LAN-Event, an dem Teams aus der ganzen Welt teilnehmen und nicht nur versuchen, ein Preisgeld zu ergattern, sondern vor allem auch die direkte Qualifikation für ESL Pro League Season 23, die dem Sieger ausgehändigt wird.

Insgesamt werden 32 Mannschaften anwesend sein, die jeweils in acht Vierergruppen gesetzt sind. Die beiden besten Teams jeder Gruppe während der Gruppenphase ziehen in die Playoffs mit 16 Teams ein, bei denen es sich um eine Einzelausscheidungsrunde handelt, in der die Teams kontinuierlich ausscheiden, bis ein Sieger gekürt wird.

Jeder kann sich für die Veranstaltung anmelden, Sie müssen nur das Geld für ein Fünf-Personen-Teamticket (für 845 $) plus das dazugehörige Busticket (69 $) ausgeben und dann anwesend und bereit für die Action sein, wenn sie zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November im Georgia World Congress Center stattfindet.