DreamHack kehrt 2027 nach Birmingham zurück

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Am Wochenende fand DreamHack Birmingham in Englands Partnerstadt statt und brachte viele der größten Spiele und Talente der Esports-Welt für drei Tage voller intensiver Action und gemeinschaftsorientierter Aktivitäten in die Stadt Midlands. Es hat sich sowohl für Birmingham als auch für DreamHack als großer Erfolg erwiesen, weshalb ein Wiedersehen für zwei Jahre geplant ist.

Zwischen dem 2. und 7. April wird das NEC erneut Gastgeber des großen Spielefestivals sein. Wir wissen noch nicht, was bei dieser Rückkehr zu sehen sein wird, da üblicherweise bestätigte Turniere und Events kurz vor der Festivaleröffnung bekannt gegeben werden, aber die gute Nachricht ist, dass Sie, wenn Sie das Event genossen haben, bald wieder einmal erleben können.

Laut der Veranstaltung dieses Jahres wird erwähnt, dass sie während ihrer dreitägigen Laufzeit über 54.000 Besucher angezogen hat, und laut Anna Nordlander, der Vizepräsidentin und Executive Producerin von DreamHack, wird die Veranstaltung 2027 "noch größer" sein.