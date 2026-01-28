Dreames V3000 Aura Mini LED TV zeigt großes Potenzial für Gamer

HQ

Vielleicht kennen Sie Dreame für ihre Roboterstaubsauger oder Haushaltsgeräte, aber das Unternehmen möchte in viele Technologiebereiche expandieren, wobei einer der neuesten Fernseher ist. Auf der CES dieses Jahr haben wir uns den V3000 Aura Mini LED-Fernseher angesehen, der sehr beeindruckend aussah.

Unsere wichtigste Erkenntnis war, wie gut dieser Fernseher für Gamer sein kann. Mit einer Bildwiederholrate von 300 Hz und einer Bildschirmgröße, die zwischen 55 und 100 Zoll reicht, konnten wir nicht nur großartige Grafiken von diesem Bildschirm erzielen, sondern auch eine schnelle Performance, die ein kompetitives Spiel ermöglicht.

Natürlich haben wir den V3000 Aura Mini LED-Fernseher selbst noch nicht getestet, aber wenn man seinen technischen Daten Glauben schenkt, könnte Dreame bald an die Spitze des TV-Marktes steigen und einige der größeren Namen herausfordern.