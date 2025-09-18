Dreames erstes Auto ist ein Elektrofahrzeug und es wird billig sein

HQ

Das erste Auto des Staubsaugerherstellers Dreame Technology ist, wie wir bereits berichteten, in Bezug auf das Design eine ziemlich schamlose Kopie von Bugatti Chiron, aber nichts im Inneren der Aluminiumkarosserie ähnelt dem superteuren Hypercar des Volkswagen-Konzerns für 4 Millionen Pfund. Das Debütauto von Dreame ist ein reines Elektroauto (wenig überraschend) und hat (wie Sie sehen können) vier Türen und einen vollwertigen Rücksitz, der an den Koenigsegg Gemera erinnert. Es wird gemunkelt, dass der Preis bei etwa 83.000 US-Dollar liegt, was viel, viel, viel billiger ist als der Bugatti Chiron oder der Koenigsegg Gemera.

Carscoops schreibt folgendes:

"Unter Berufung auf ein kürzlich durchgeführtes internes Kommunikationstreffen berichtet das chinesische Outlet, dass der Gründer des Unternehmens seinem Team mitgeteilt hat, dass die Premium-Modelle von Starry Sky Auto auf Radständen von 3,2 Metern (126 Zoll) und 3,3 Metern (130 Zoll) Länge gebaut werden. Er stellte auch "die Forderung, dass ersterer in Länge, Breite und Höhe größer sein sollte als der Li Auto L9 und M9, und letzterer sollte ein dominantes und robustes Erscheinungsbild haben, wobei alle Abmessungen nicht kleiner als die des Cullinan sein sollten." Dem Bericht zufolge hat Dreame Auto "ein branchenübergreifendes Team zusammengestellt, das sich mit Forschung und Entwicklung befasst, Herstellung und Qualitätskontrolle. Das Team besteht aus Kern-F&E-Mitarbeitern aus dem ursprünglichen Smart-Hardware-Geschäft sowie Experten aus dem traditionellen Fahrzeugbau." Quelle.