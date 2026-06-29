Dreame X60 Pro Ultra Complete

Wie ich inzwischen schon mehrfach geschrieben habe, hat Dreame es irgendwie geschafft, auf einem anderen Niveau zu performen als die anderen Hersteller von robotischen Staubsaugerrobotern, zumindest in unserem Haushalt. Jedes Mal, wenn wir eines ihrer Flaggschiffmodelle getestet haben, sei es der X50 Ultra, der großartige Aqua10 UltraRoller oder der A2-Rasenmäher - war das Erlebnis fast immer ein bisschen zuverlässiger, ein bisschen effizienter, und das wird mit ihrem Talent kombiniert, die Grenzen dessen, was diese Geräte tatsächlich können, sanft zu verschieben. Ja, es gibt einfach etwas an Dreame.

Und jetzt scheint es, als hätten wir eine Art Kulmination erreicht. Der X60 Pro Ultra Complete ist, gelinde gesagt, ein kitschiger Name, der alle inzwischen bedeutungslosen "Schlagworte" der Tech-Branche in einen einzigen Produktnamen packt, aber trotzdem ist dies ohne Zweifel der beste Roboterstaubsauger, den man derzeit kaufen kann.

Das sind große Worte, aber lasst uns zuerst darlegen, womit wir es hier zu tun haben. Er ist immer noch rund, nur 7,95 Zentimeter hoch und hat ein teleskopisches LiDAR-System obendrauf, sodass er selbst unter die niedrigsten Möbelstücke passt. Die Saugkraft beträgt 42.000 Pa, und das ist sehr stark, auch wenn diese Kennzahl allein nicht die ganze Geschichte darüber aussagt, ob ein bestimmtes Modell effektiv ist oder nicht. Mithilfe des ProLeap-Systems kann es sich um bis zu 10 Zentimeter anheben, eine Funktion, die wir erfolgreich an unserer hohen Schwelle zum Hauswirtschaftsraum getestet haben, und die Reinigungsstation reinigt das Wasser bei 100 Grad.

Mit anderen Worten? Es bietet alles, was man von einem Flaggschiff-Modell erwartet, und alles, wofür wir Dreame traditionell loben, einschließlich Effizienz und Zuverlässigkeit, ist hier in Hülle und Fülle vorhanden. Und dann gibt es noch die beiden Roboterarme. Anstelle des traditionellen, leichten Roboterarms, der die Seitenbürste um ein paar Zentimeter verlängert, macht der X60 Pro Ultra Complete etwas anderes. Die beiden Ultra-Extend-Arme (ja, es gibt zwei) können die Seitenbürste um volle 12 Zentimeter verlängern, sodass es beim Reinigen eine große Reichweite ist, und eines der Wischpads kann 18 Zentimeter verlängern. In der Praxis sieht es absolut verrückt aus und ermöglicht natürlich eine viel gründlichere Reinigung an den Rändern und in den Ecken. Es ist wirklich eine merkwürdige Beobachtung, aber in der Praxis ergibt es vollkommen Sinn.

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Das bedeutet, dass es effektiv fünf separate Reinigungsmodi hat, zwischen denen es kontinuierlich wechselt, je nachdem, was das OmniSight 3.0-Modul für das Beste hält.

Er kann 320 Objekte erkennen; er erkennt Schmutz über CleanGenius, das optische Linsen verwendet, um den Boden "genau zu betrachten"; und die Karte, die es vom Haus zeichnet, ist die detaillierteste, die ich bisher gesehen habe.

Das kommt zu den erwarteten Stärken hinzu. DuoBrush 2.0 sorgt weiterhin dafür, dass die langen Haare, die unsere Katze und mein Partner verlieren, sich nicht in der Bürste verheddern, was das Reinigen erleichtert. Die App bleibt unglaublich reaktionsschnell, obwohl Dreame sie etwas straffen könnte, um ein nahtloseres Nutzererlebnis zu gewährleisten, und wir haben während der Testphase keine einzige Fehlermeldung erhalten.

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Der einzige Nachteil ist, dass eine durchschnittliche Reinigungssession ziemlich lange dauert, weil sie jetzt auf so viele verschiedene Arten reinigen kann. Natürlich ist es unmöglich vorherzusagen, wie lange es in eurem einzigartigen "Raum" dauern wird, aber in unserem Fall haben wir pro Reinigungssitzung 15 Minuten extra hinzugefügt.

Der X60 Pro Ultra Complete ist das beste Modell, das Dreame je produziert hat, was viel heißt. Sie ist effizient, klug, zuverlässig und begnügt sich nicht mit dem Status quo. Aus diesem Grund empfehlen wir sie künftig, unabhängig vom hohen Preis.