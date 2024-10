Dreame X40 Ultra

In einer Welt, in der Roborock eine Vielzahl neuer Funktionen einführt, die wie iterative, aber bedeutende Schritte nach vorne erscheinen, und Ecovacs Lösungen anbietet, die einen Roboterstaubsauger und einen Handstaubsauger in einem mit einem innovativen, quadratischen Design kombinieren, wo bleibt dann ein Hersteller wie Dreame?

Nehmen Sie zum Beispiel die X40 Ultra; Der Preis liegt bei rund 1.300 Pfund, sieht aber trotz seiner vergoldeten Linien im Vergleich etwas erschwinglich aus. Aber obwohl Dreame hier im Vergleich zur Konkurrenz wirklich nicht die Bank sprengt, bedeutet das nicht, dass Sie einen schlechten Staubsaugerroboter bekommen - nicht einmal annähernd.

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass der X40 Ultra über alle Spezifikationen verfügt, die es ihm ermöglichen, mit den oben genannten etablierten Giganten zu konkurrieren. Eine Saugleistung von 12.000 Pa sorgt für eine hohe Leistung, egal was gereinigt werden muss, es gibt 32 Stufen der Feuchtigkeitsregelung an den Bodenwischern unter dem Staubsauger, einen 360-Grad-3D-LiDAR-Sensor, der 4D-Karten erstellt, den neuen TriCut Brush, der das Entfernen von Haaren von der Bürste praktisch überflüssig macht und viele Funktionen in der robusten App.

Es gibt auch MopExtend und RoboSwing, zwei eher markenähnliche Spitznamen für die Bodenwischer, die sich anheben und zur Seite schießen, um den zu reinigenden Bereich zu vergrößern, und eine Art Schwenkarm, der auch den Radius vergrößert, aus dem Staub und Schmutz innerhalb der Saugleistung des Staubsaugers platziert werden. Es gibt einen gut funktionierenden 300-Millimeter-Staubbeutel, einen 80-Milliliter-Wassertank, der problemlos mit einem riesigen Wohnzimmerbereich fertig wird, und auch der 6400-mAh-Akku ist kein Hindernis.

Der neue Sockel wurde ebenfalls verbessert und nimmt jetzt viel weniger Platz ein, obwohl er das gleiche Fassungsvermögen von 4,5 Litern sauberem Wasser und 4 Litern schmutzigem Waschwasser hat. Er wäscht auch mit auf 70 Grad erhitztem Wasser und kann auch heiße Luft in der Basis verwenden, um den Mopp nach der Reinigung schnell zu trocknen.

Es funktioniert alles absolut hervorragend. Das tut sie wirklich, und die gut funktionierende App hat sich seit unserem letzten Test zwar nicht allzu sehr verändert, ist aber die meiste Zeit auch ein Knaller.

Hier fehlt kein offensichtliches Merkmal, außer dass es ein bisschen altmodisch ist, ein so hohes Radarsystem am Staubsauger selbst zu haben, das verhindert, dass er ernsthaft unter niedrige Sofas und andere Möbel kriecht. Aber von der App-Funktionalität bis hin zur Tatsache, dass der X40 Ultra problemlos insgesamt 300 Quadratmeter Boden reinigen kann, ohne dass Tanks geleert oder befüllt werden müssen, ist es beeindruckend.

Aber dann ist da noch die Tatsache, dass andere Konkurrenten viel mehr für das gleiche Geld innovieren, und von Roborocks Doppelwalze bis zur Eliminierung des bereits erwähnten Radarturms durch Ecovacs gibt es noch Quantensprünge zu machen, und der X40 Ultra scheint nicht wirklich mehr zu tun, als extrem iterativ zu sein.