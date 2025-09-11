Dreame plagiiert Bugatti mit seinem Debütwagen

HQ

Der Dyson-Rivale Dreame hat, wie wir wissen, in den letzten drei Jahren das Design des britischen Stabstaubsaugers bis zur letzten Schraube kopiert und nun angekündigt, dass sie ihr erstes Auto herstellen wollen, das ein elektrischer Sportwagen sein wird. Dreame-Gründer Yu Hao zeigte über die sozialen Medien die ersten Konzeptskizzen des kommenden Dreame-Autos, das im Herbst auf der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas in Konzeptform gezeigt wird. Anscheinend wird das Auto in Berlin in einer Fabrik gefertigt, die Dreame gerade baut, nur einen Steinwurf von Teslas Berliner Fabrik entfernt und wenn wir uns das Design ansehen, wird klar, dass die Industriedesigner von Dreame den Bugatti Chiron sowohl einmal als auch 12.000 Mal angeschaut haben. Tatsache ist, dass es sich um eine reine Kopie handelt.

Dreame:

"Dem Luxusautomobilsektor fehlte eine wirklich intelligente Elektro-Hypercar-Marke. Während traditionelle Ultra-Luxusmarken wie Bugatti und Bentley die Elektrifizierung und Intelligenz nur langsam angenommen haben, wird Dreame in der nächsten automobilen Ära neu definieren, was Ultra-Luxus ausmacht."

Dreame hat sich bei der Entwicklung seines ersten Autos den Bugatti Chrion angesehen.