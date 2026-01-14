Dreame Nebula Next 01 mit +1800 PS soll in Deutschland produziert werden

HQ

Während Dreame hauptsächlich für seine heimischen Produkte wie robotische Staubsauger bekannt ist, ist das neueste Produkt, nun ja, ganz anders.

Drei Konzeptfahrzeuge wurden gezeigt, darunter ein Prototyp des Nebula Next 01, ein viermotoriger Elektromotor mit 1.876 PS, den Dreame hoffentlich in Europa produzieren kann – genauer gesagt in einem Tesla-Werk am Stadtrand von Berlin, Deutschland.

Das ist weit über dem hinaus, was die beiden anderen Elektroautos auf der Messe – die beiden Kosmera-Modelle – leisten können, mit Geschwindigkeit und Leistung, die sowohl mit dem Porsche Taycan als auch mit den Xiaomis SU7- und YU7-Modellen konkurrieren können.

Das Auto verfügt über große gelbe Bremssättel, durchgehende LED-Rückleuchten und moderne L-förmige Scheinwerfer. Das Design gibt ihm laut Dreame einen Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,1815, bedingt durch "fortschrittliche Aerodynamik", und das Gewicht wird durch den umfangreichen Einsatz von Kohlefaser niedrig gehalten.

Obwohl der Preis noch nicht bekannt gegeben wurde, soll das Auto nächstes Jahr in den Verkauf gehen. Da es laut Dreame einen "Super-Boost-Modus" zum Überholen gibt, der die Leistung vorübergehend um 30 % erhöhen kann, wird es höchstwahrscheinlich ein "Wenn man fragen muss, kann man es sich nicht leisten"-Szenario sein.

Da Gamereactor ausführlich über Elektrofahrzeuge berichtet hat, hoffen wir, dass dieses Auto produziert wird und auch die Option einer Probefahrt bietet.

