Dreame hat auf der CES alles gegeben: Hier sind unsere Gedanken zu allem, was sie zu zeigen hatten.

Auf der CES sahen wir verständlicherweise viel Technik, aber es gab niemanden, der so viele Geräte, Geräte und revolutionäre Ideen wie Dreame abdeckte. Wir hatten das Glück, an der Launch-Veranstaltung des Unternehmens auf der CES teilzunehmen, wo klar wurde, falls Sie es nicht schon wussten, dass dieser Riese viel mehr produziert als nur Ihren Roboterstaubsauger.

Mit beeindruckenden Statistiken beginnend, wie zum Beispiel dass Dreame jetzt 30 Millionen Haushalten in der Zukunft hilft, tauchten wir dann in die neuesten und besten Produktveröffentlichungen ein. Sie werden wahrscheinlich nicht überrascht sein zu hören, dass Roboterstaubsauger zuerst auf der Bühne standen, denn dort sieht Dreame immer noch viel Raum für spannende Innovationen. Ob es nun der Cyber 10 Ultra mit seinem Roboterarm ist, der sowohl Müll aufsammelt als auch wischen kann, oder der treppensteigende Mini-Panzer des CyberX-Modells – Dreame ist mit seinen Staubsaugrobotern immer einen Schritt voraus und denkt an die Probleme, auf die sie stoßen könnten, bevor man sich mit ihnen im eigenen Haus auseinandersetzen muss.

Wie erwähnt, haben wir nicht nur von den coolen neuen Staubsaugern gehört. Im obigen Video sieht man einige der preisgekrönten Technologien, die wir auf der CES gesehen haben, von der sich vieles auf das Zuhause konzentrierte und es futuristischer wirken ließ. Von Körperpflegegeräten wie dem kopfhautscannden, KI-gestützten Pilot 20 Föhn bis hin zu einem selbstreinigenden Luftreiniger und einer Klimaanlage mit zwei Roboterarmen zur Verbesserung des Luftstroms gab uns Dreame einen Einblick, wie wir unsere Häuser in Wohnräume von morgen verwandeln können. Nach der Launch-Veranstaltung konnten wir beim Herumlaufen am Stand auch technisch fortschrittliche Zahnbürsten, Spiegel, Haarbürsten und mehr sehen, die alle die kleinen Momente des Lebens nehmen und versuchen, sie so nah wie möglich an der Perfektion heranzubringen.

Dann wechselten wir zu einem unglaublich beeindruckenden Bildschirm im V3000 Aura Mini LED-Fernseher, der einige Zahlen aufwies, bei denen ich mich einige Wochen später immer noch nicht sicher bin, ob ich sie verstehen kann. Bildwiederholrate von 300 Hz, 2800 Nits und ein Kontrastverhältnis von 20000:1 in Größen von 55 bis zu 100 Zoll. Dreames Einstieg in den TV-Bereich ist so mutig, wie man es erwarten würde, und obwohl wir letztes Jahr davon gehört hatten, war es eine ganz andere Erfahrung auf der CES, es persönlich zu sehen.

Von großen Fernsehern bis hin zu kleineren technischen Teilen haben wir uns dann Dreames Leaptic Cube angesehen. Eine kompakte, leichte Kamera, die die Spezifikationen nicht überspringt. Er kann mit 8K, 30fps oder 4K 120fps aufnehmen, hat 50MP Klarheit und funktioniert auch als KI-Assistent. Als wir beim Umrunden von Dreames Stand in die Kamera geschaut haben, war klar, wie scharf die Bilder waren und wie praktisch diese Kamera beim Filmen unterwegs sein konnte. Während wir gerade beim Thema Mini-Dreame-Geräte sind, haben wir uns auch den Smart Ring des Unternehmens angesehen, der ein sehr nützlicher kleiner Assistent ist, um Ihren Schlaf, Ihre Herzfrequenz und mehr zu überwachen.

Natürlich konnten wir dieses Jahr auf der CES nicht über Dreame sprechen, ohne den kommenden EV-Supersportwagen des Unternehmens, den Nebula Next 01, zu erwähnen. Ein unglaublich leistungsstarkes Fahrzeug, das genauso gut fährt, wie es aussieht, kämpft dieser Supersportwagen nicht gegen die Luft, sondern gleitet einfach hindurch, erreicht 0-100 km/h in 1,8 Sekunden. Die Carbonfaser-Panzerung hält ihn ebenfalls sicher, und zusammen mit dieser revolutionären Technik könnte er den Supersportwagenmarkt bald für immer verändern.

