Dream Productions (Disney+)

"Inside Out 2" war zweifellos der größte Kassenschlager des Jahres. Die animierte Fortsetzung, die den Übergang von der Kindheit zur Jugend durch eine Vielzahl wachsender Emotionen im Kopf darstellt, dominierte wochenlang die Kinokassen und hat inzwischen über 1,6 Milliarden Dollar eingespielt.

Disney hat damit eine neue goldene Gans gefunden, die es zu hegen gilt, und es scheint, dass sie den perfekten Moment genutzt haben, um eine vierteilige Miniserie auf ihrem Streaming-Dienst zu starten. Diese Serie erweitert die Welt der Ideen in uns: Die Dream Productions.

Im ersten Inside Out-Film bekamen wir einen kurzen Blick auf Dream Productions, eine Darstellung davon, wie Ideen in den Geist projiziert werden und sich miteinander verbinden, um das zu formen, was wir als Träume kennen. In Rileys Kopf ist "Dream Productions " wie eine große Hollywood-Produktionsfirma, voller Filmsets, in denen ein Haufen schillernder Charaktere unvergessliche Träume erschafft. Und hier bekommen wir ein wenig mehr von dieser "inneren Welt" zu sehen, indem wir im Mockumentary-Format die Arbeit einer der renommiertesten Traumregisseurinnen von Rileys Erinnerungen, Paula Persimmon, verfolgen. Das Problem ist, dass Paula ihre größten Träume in Rileys früher Kindheit verwirklicht hat, die sich nun in ihren ersten Schritten in der Pubertät befindet (Dream Productions schließt die Lücke zwischen Inside Out und Inside Out 2) und diese glorreichen Tage liegen lange hinter ihr. Doch Persimmon hat nicht die Absicht, aufzugeben, und so nimmt er eine letzte Chance an, seinen Job zu behalten, indem er sein Wissen über nächtliches Träumen mit dem eines jungen Tagtraumregisseurs namens Xeni (was wir als "Tagträumen" kennen) kombiniert, der es mit der Welt aufnehmen will. Das Problem ist, dass Paula und Xeni unterschiedlicher nicht sein könnten, und das führt zu allerlei bizarren Situationen.

Dies ist im Wesentlichen die Handlung von Dream Productions, in der wir viele neugierige Charaktere treffen, wie die Produktionsassistentin Janelle oder den Leiter des Studios, Jean Dewberry. Alles wird im Mockumentary-Format erzählt, was eine Handlung, die für junge Zuschauer verwirrender sein könnte, mit einer Abfolge von Gags und Szenen auflockert, die die vierte Wand durchbrechen. Riley ist 13 Jahre alt, daher sind ihre emotionalen Veränderungen an der Tagesordnung. Tanz am Abschlussball? Dieser Traum wird mit Sicherheit ein großer Erfolg. Nehmen Sie Ihr Kinderspielzeug mit in die Schule? Vielleicht sollte der zurück in den Writers' Room gehen. Und so erinnern wir (die Erwachsenen) uns oder entdecken (die Kinder) diese seltsame und verwirrende Lebensphase, in der man 12 Jahre alt ist und nicht hineinpasst, weder in die Welt der Kinder noch in die Welt der Erwachsenen. Paula durchläuft einen ähnlichen Konflikt, fast wie der Übergang vom Stummfilm zum Ton in The Artist. Und um an der Spitze zu bleiben, muss auch sie sich weiterentwickeln und reifen, von ihren Kindheitsträumen zu Teenagerträumen.

Dream Productions ist charmant. Es ist nicht so radikal, wie Inside Out 2 vorgab zu sein, aber es berührt genug Themen und verpackt sie in den Filmstudio-Wahnsinn, der es in jeder seiner vier Episoden funktionieren lässt. Es ist eine leichtere, verdaulichere Unterhaltung als die Filme, auch wenn sie nicht die gleiche Tiefe hat. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich besser an die Zeit erinnere, in der es auf der Netzhaut verweilt. Selbst wenn es sich um den großen Hit des Jahres handelt, ist es überhaupt nicht aufdringlich. Es ist einfach eine gut animierte Miniserie, die die Handlung der beiden Filme sehr gut ergänzt und die Zeitlücke zwischen ihnen füllt.

