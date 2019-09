Draw Distance präsentiert weitere Artworks von Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

Studio Draw Distance präsentierte uns diese Woche einige neue Promobilder aus ihrem kommenden Abenteuer Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Wir können darauf die Vertreterin des Toreador-Vampirclans erkennen - Sophie Langley. Die Macher erklären in ihrer Pressemitteilung, dass die gute Sophie Ambitionen als wichtigen Bestandteil ihrer Persönlichkeit betrachtet, was im Spiel entsprechend thematisiert werden soll.

Das Studio gab außerdem bekannt, dass die meisten Systeme des Spiels bereits fertiggestellt seien. Die technischen Aspekte von Coteries of New York sind damit also schon fast am Ende, übrigens sowohl in der PC- als auch in der Switch-Version. Die Autoren arbeiten zwar weiterhin an den Dialogen und den Schauplätzen, doch eine Veröffentlichung gegen Ende des Jahres wird immer wahrscheinlicher.