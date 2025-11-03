DRAM-Preise steigen in diesem Jahr um 172 %, Anstieg wird sich voraussichtlich bis 2026 fortsetzen

HQ

Die DRAM-Preise erreichen außergewöhnliche Höchststände, und obwohl dies auf die Massennachfrage der Industrie zurückzuführen sein mag, können Sie sicher sein, dass dies auch die Verbraucher betreffen wird. Die Hersteller beginnen, über Lagerengpässe zu berichten, da die Nachfrage nach mehr Speicher aus dem KI-Sektor weiterhin rasant steigt.

Wie von DigiTimes berichtet und von Wccftech bestätigt, strukturieren Samsung, Micron und SK hynix die Produktionszuweisungen um. Samsung hat die Vertragspreise für DDR5-DRAM gestoppt und es wird erwartet, dass andere Unternehmen bald nachziehen werden.

Allein in diesem Jahr sind die Preise für DRAM um schockierende 172 % gestiegen, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend bis 2026 fortsetzen wird, da die Nachfrage keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Auf Verbraucherseiten wie Corsair und Adata sehen wir allein in den letzten Wochen einen Preisanstieg von 20-40%. Wenn Sie DRAM verkaufen, werden Ihre Augen wahrscheinlich durch große Dollarzeichen ersetzt, aber wenn Sie versuchen, einen neuen PC zu kaufen oder einen alten mit mehr DRAM aufzurüsten, sollten Sie handeln, bevor die Preise wirklich außer Kontrolle geraten.