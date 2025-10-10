Drakes Klage gegen Kendrick Lamars Not Like Us abgewiesen

HQ

Der letzte Speer wurde im Kampf zwischen Kendrick und Drake geworfen, und in einem schockierenden Manöver scheint Drake die Waffe in seinem eigenen Fuß platziert zu haben, nachdem ein Gerichtsversuch gegen Lamar und die Universal Music Group gescheitert war.

In einem 38-seitigen Beschluss (über die BBC) entschied Richterin Jeannette Vargas, dass Lamars Texte nicht als verleumderisch angesehen werden können. "Der Sieben-Track-Rap-Battle der Künstler war ein 'Krieg der Worte', der Gegenstand einer erheblichen medialen Prüfung und eines Online-Diskurses war", schrieb sie. "Obwohl die Anschuldigung, dass der Kläger ein Pädophiler ist, sicherlich ernst zu nehmen ist, würde der breitere Kontext eines hitzigen Rap-Battles mit aufrührerischer Sprache und beleidigenden Anschuldigungen, die von beiden Teilnehmern geschleudert werden, den vernünftigen Zuhörer nicht dazu verleiten zu glauben, dass Not Like Us überprüfbare Fakten über den Kläger vermittelt."

Sie merkte an, dass Drake Lamar sogar in einem seiner eigenen Diss-Tracks herausforderte, solch schwerwiegende Anschuldigungen zu erheben. Rap Beef ist dafür bekannt, dass er von beiden Seiten Gehässigkeit und schwere Anschuldigungen hervorruft, aber selten wurden Texte auf diese Weise vor Gericht gebracht. Als Drake tatsächlich zum Lehrer rannte, nachdem er den lautesten Pädophilie-Vorwürfen der Welt ausgesetzt war, scheint er sowohl auf der Bühne als auch im Gerichtssaal eine Niederlage gefunden zu haben.

NFL

Werbung: