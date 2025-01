Drake verklagt UMG offiziell wegen Kendrick Lamars Diss-Track

HQ

Letztes Jahr fühlte es sich an, als hätte Rap eine Reise zurück in die 90er und frühen 2000er Jahre gemacht, als wir einen richtigen Beef zwischen zwei der führenden Persönlichkeiten der Branche hatten. Auch J. Cole war eine Minute lang da, bevor er beschloss, nichts Gemeines über seine Freunde zu sagen.

Der Beef zwischen Kendrick und Drake fand ein scheinbares Ende mit Kendrick's Not Like Us, einem Track, der sich als so gut erwies, dass Drake einfach keine Antwort hatte, außer dass er behauptete, dass der Song ihn diffamierte, wobei der Text ihn als Pädophilen bezeichnete.

Laut Drakes Klage gegen die Universal Music Group - das Label, das sowohl Kendrick als auch Drake vertritt - ging Not Like Us über einen Rap-Beef hinaus und hatte reale Konsequenzen für den Rapper.

"Wir haben massiv in [Drakes] Musik investiert und unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt haben viele Jahre lang unermüdlich daran gearbeitet, ihm zu historischem kommerziellem und persönlichem finanziellem Erfolg zu verhelfen." sagte UMG in einer Antwort (via The New York Times). "Im Laufe seiner Karriere hat Drake UMG absichtlich und erfolgreich genutzt, um seine Musik und Poesie zu verbreiten und sich an konventionell unverschämten 'Rap-Battles' zu beteiligen, um seine Gefühle für andere Künstler auszudrücken. Er versucht nun, den Rechtsweg als Waffe einzusetzen, um den kreativen Ausdruck eines Künstlers zum Schweigen zu bringen und Schadenersatz von UMG für den Vertrieb der Musik dieses Künstlers zu verlangen."

Universal ist durchaus bereit, den Fall zu bekämpfen, und so werden wir beide Künstler vielleicht bald vor Gericht sehen, anstatt in eine Aufnahmekabine zu gehen.

Glaubst du, dass Not Like Us zu weit gegangen ist?

