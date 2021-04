Drake Hollow: Update 1.2 überholt grundlegende Kampfoptionen

You're watching Werben

Drake Hollow sah ganz nett aus, als uns die Entwickler The Molasses Flood das Spiel 2019 vorgestellt haben, aber so richtig scheint es noch nicht durchgestartet zu sein (obwohl Curve Digital bereits 500.000 Spieler mit dem Game „erreicht" haben will). Jedenfalls gab es letzte Woche ein wesentliches Update, das Gefechte in Drake Hollow überholt.

In Spielversion 1.2 seid ihr in der Lage, grundlegende Kampftechniken einzusetzen, die in den meisten aktuellen Actionspielen zu finden sind. Ihr könnt die Kamera auf Feinde fokussieren, mit richtigem Timing Angriffe parieren und eine beherzte Ausweichrolle dazu nutzen, um euch aus der Gefahrenzone zu bringen. Aufgeladene Angriffe und sogenannte Invincibility-Frames spielen neuerdings auch in Drake Hollow eine Rolle.

Das neue Update führt gleichzeitig weitere Rankenfeinde ein, die sich gegenseitig schützen, stärken oder euch auf den Kopf hauen, wenn ihr ihnen zu nahe kommt. Version 1.2 behebt zudem auf Xbox One und PC diverse technische Probleme, spielerische Auswirkungen haben unter anderem Änderungen am Gegnerverhalten. Die greifen nicht mehr stumpf denjenigen Feind an, der ihnen am Nächsten ist, sondern ziehen eure Priorität in der Gruppe in Betracht.

You're watching Werben

Quelle: Steam.