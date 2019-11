Drake Hollow ist das neue Spiel vom The-Flame-in-the-Flood-Team

The Molasses Flood, das Studio hinter dem netten Titel The Flame in the Flood, hat am Donnerstag während der X019 in einem Trailer die Richtung ihres brandneuen Projekts vorgestellt. Das Game heißt Drake Hollow und wird ein kooperatives Actionspiel werden, in dem wir zusammen mit unseren Freunden Vorräte sammeln und Dörfer wiederaufbauen müssen, um die als Drakes bekannten Gemüseleute vor bösen Monstern zu beschützen. Nächstes Jahr ist ein Launch auf Xbox One und Windows 10 vorgesehen.

